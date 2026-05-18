«Будьте осторожнее с Европой»: Бутягин призвал коллег не повторять его ошибок

Археолог Александр Бутягин, известный по работе в Эрмитаже, в разговоре с « Крым 24 » обратился к российским коллегам с неожиданным предупреждением. Речь идет о лекционных приглашениях из Европы — и тут, как выяснилось, прежняя расслабленность больше не работает.

Бутягин настаивает: каждый случай уникален. Кто-то числится под теми или иными обвинениями, кто-то нет, а значит, универсального рецепта безопасности не существует. Однако общее правило он формулирует жестко: прежде чем соглашаться, нужно тщательно взвесить возможные последствия и проявить куда большую осмотрительность, чем когда-то проявил он сам.

Он прямо признает — его собственная история стала следствием излишней доверчивости и недопонимания рисков. Поэтому сегодня ученый советует думать дважды, даже если приглашение выглядит как блестящая профессиональная возможность. Остается надежда, что его негативный опыт окажется для сообщества уникальным и больше никто не наступит на те же грабли.

Ранее он заявил, что Крым хранит тайны, которые перепишут историю.