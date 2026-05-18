«Крым хранит тайны, которые перепишут историю»: археолог из Эрмитажа назвал полуостров своей судьбой

Сотрудник Эрмитажа, археолог Александр Бутягин, в интервью « Крым 24 » признался: без Крыма его профессиональной судьбы просто не существовало бы. Полуостров для него — не просто точка на карте, а главное место работы на протяжении всей жизни.

Все началось 41 год назад, когда он впервые ступил на городище Мирмекий в Керчи. С тех пор экспедиция учителя, первые находки под чутким руководством, а затем и собственное руководство раскопками — каждый шаг в карьере Бутягина оказался напрямую связан с этой керченской землей. По его словам, именно изучение Мирмекия определило все, что с ним случилось в науке.

Но дело не только в личной истории. Ученый подчеркивает: даже спустя века изучения Керченского полуострова он остается кладовой неизведанного. Здесь до сих пор лежат обширные нетронутые территории и памятники, которые еще только ждут своих исследователей. Бутягин уверен: будущим поколениям археологически точно есть где развернуться, и впереди — открытия, способные переписать страницы древней истории.

