Сила покинула Йоду: умер легендарный голос магистра-джедая Том Кэйн

Вселенная «Звездных войн» потеряла свой мудрый голос — на 65-м году жизни скончался Том Кэйн, который на протяжении многих лет говорил за легендарного магистра Йоду и еще десятки персонажей культовой саги. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Американский актер ушел из жизни в понедельник в больнице Канзас-Сити. Его представитель Зак Макгиннис подтвердил печальную весть. Кэйн скончался в окружении близких. Причина — осложнения после инсульта, который артист перенес еще в 2020 году. Пять лет он боролся с последствиями, но организм не справился.

Голос Тома Кэйна знают миллионы фанатов по всему миру. Именно он подарил свой тембр Йоде — великому джедаю с перевернутой речью. Но этим его вклад не ограничился. Кэйн озвучил около сотни фильмов и мультфильмов. Его голос звучит на аттракционах в Диснейлендах США, Японии и Франции. Он был не просто актером дубляжа, а частью волшебства, которое создавало атмосферу для детей и взрослых.

Коллеги и поклонники уже выражают соболезнования. Для многих смерть Кэйна стала ударом — он ушел слишком рано, не дожив даже до пенсионного возраста. Но его работа останется в веках. Сила действительно покинула одного из своих самых верных служителей. Однако голос Йоды навсегда останется в памяти зрителей.

Ранее стало известно, что заблудившегося в древней гробнице Никаса Сафронова вывел к людям усатый гид.