Мигранты, алкоголь и розыск: в рязанских кафе полицейские изъяли 26 литров спиртного

Традиционный полицейский рейд в Рязани и области за пятницу и выходные обернулся настоящей зачисткой сразу по нескольким фронтам. Правоохранители проверяли все: от паспортов мигрантов до законности продажи алкоголя. Пресс-служба регионального УМВД отчиталась о результатах — и они получились показательными. Об этом сообщает издание 7info .

Главный удар пришелся на миграционную сферу. За два с небольшим дня стражи порядка выявили 44 нарушения миграционного законодательства — цифра, которая заставляет задуматься о масштабе проблемы. В итоге составили 35 административных протоколов на иностранцев: 18 человек нарушили правила въезда и пребывания в РФ, еще 15 трудились нелегально, а двое отметились в прочих грехах. Но одних гастарбайтеров наказывать мало — полиция добралась и до работодателей. На них завели девять административных дел за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

Параллельно прошла проверка алкоторговли. В двух рязанских кафе — на улице Кирпичного завода и на улице Островского — нашли нарушения в реализации спиртного. В итоге 26 литров алкоголя изъято, теперь разбираются, кто и как нарушал закон. Без внимания не остались и те, кто давно в бегах. Полиция задержала сразу четверых человек, числившихся в федеральном розыске за разные преступления. Каждого ждет своя процедура — от выдачи инициатору розыска до суда.

