Сами с собой не договорятся: ЕС не может выбрать переговорщика с Россией

Брюссель увяз в собственных склоках — европейские лидеры не в силах назначить человека, который сядет за стол переговоров с Москвой, и главная проблема в том, что они не могут договориться друг с другом. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Назначить переговорщика не получается именно из-за внутренних распрей. В Брюсселе всех раздирают амбиции и подозрения — никто не хочет уступать пальму первенства коллеге.

В шорт-лист кандидатов попали три тяжеловеса: бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги. Однако Меркель и Драги уже публично отказались от этой сомнительной чести. Фамилия Стубба пока остается в игре, но и его согласие под вопросом.

