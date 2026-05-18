Майский план битвы за урожай: названы главные работы в саду до конца месяца

Стал известен майский план битвы за урожай. Месяц, когда весна переходит в решительное наступление, а список дел растет быстрее сорняков. Разбираемся, как все успеть без потерь.

Сначала — снимаем зимние доспехи. Делаем это в сухой пасмурный день, чтобы не сжечь нежную зелень. Розы и клематисы переживут, а вот гортензия с древовидным пионом могут не простить даже легкого утренника — так что спанбонд держим наготове. После раскрытия осматриваем розы: белую плесень удаляем, побеги с инфекционным ожогом режем до здоровой ткани. Тут же поднимаем на опоры виноград, плетистые розы и клематисы — грамотная подвязка улучшит проветривание и снизит риск болезней. Теперь — посевная. В первой декаде мая в открытый грунт идет все холодостойкое: морковь, свекла, горох, укроп, салаты, а из цветов — душистый горошек, календула и космея. С середины месяца, когда земля прогреется по-настоящему, сажаем тыквы, кабачки и патиссоны, а также настурцию с бархатцами. В 20-х числах в теплицу — огурцы: им нужно не меньше +20 градусов в почве.

Рассада готовится к переселению. За две недели до высадки начинаем закалку на свежем воздухе. Томаты, перцы и баклажаны в теплицу отправляем при +15 С, а в открытый грунт — только после того, как заморозки окончательно отступят.

Картофель сажаем по науке, а не по календарю: ждем, когда земля на глубине прогреется до +9…+11 градусов. В средней полосе это часто совпадает с цветением черемухи. В лунку — горсть золы. Саженцы с голыми корнями — только до распускания почек, с контейнерными проще: можно весь сезон. Первая половина мая — время для гладиолусов и анемон, с середины — георгины, бегонии и каллы.

Первый покос газона — как только трава подрастет до 10–15 см. Скосил — подкормил комплексным удобрением — полил. В цветниках — тотальная борьба с сорняками: майская прополка закладывает здоровье клумб на все лето. Заодно делим многолетники, которые цветут осенью, чистим пруд и возвращаем теплолюбивые водные растения только при воде не ниже +20.

И главное — подкормка. В мае каждое растение тратит все силы на укоренение и старт.

Таким образом, май требует полной самоотдачи. Поддержите растения в самый ответственный момент — и лето ответит щедрым урожаем. А там уже и до шезлонга с чашкой чая рукой подать.

