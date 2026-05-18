Ипотечный портфель жителей Рязанской области достиг 137,4 млрд рублей

В первом квартале 2026 года жители Рязанской области взяли ипотеки на 6,8 млрд рублей — это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цифры приводит региональное отделение Центробанка, и за ними стоит вполне конкретная картина: люди активно решают квартирный вопрос, несмотря ни на что. Об этом сообщает издание 7info .

Больше половины — 60 процентов — ушло в новостройки. Только здесь объем выдачи подскочил в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2025-го. Еще два миллиарда потратили на «вторичку», а около 600 млн рублей направили на строительство собственных домов. При этом средний ипотечный кредит потяжелел до четырех миллионов рублей, но рязанцы почему-то стали брать его на чуть меньший срок: 25 лет и два месяца вместо прежних 26 с хвостиком. Люди явно хотят расплатиться быстрее.

Главный секрет этого взлета — господдержка. Как пояснил начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин, льготные программы обеспечили значительную долю выдач. Рыночная ипотека под высокие проценты тоже выросла, но оставалась скромной — на нее решались немногие, и то без особого энтузиазма. То есть бум случился не из-за того, что люди вдруг стали богаче, а из-за того, что государство подставило плечо.

На начало апреля общий ипотечный портфель Рязанской области достиг 137,4 млрд рублей, прибавив за год почти 11 процентов. Иными словами, рязанцы продолжают наращивать долги перед банками, но делают это осознанно, предпочитая новостройки и поддержку государства рыночному кредитованию под грабительские проценты. Ситуация двойственная: с одной стороны, люди улучшают жилищные условия, с другой — закредитованность растет, и драйвером этого процесса служат не рыночные механизмы, а субсидии. Долго ли так продолжится — вопрос уже не к рязанцам, а к тем, кто решает судьбу льготных программ.

