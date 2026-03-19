«Двойная выплата». Пенсионерам старше 80 лет удвоят фиксированную часть пенсии

В апреле 2026 года российских пенсионеров, которым исполнилось 80-лет, ожидает значительное увеличение выплат. Эту информацию озвучил Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ, в беседе с агентством ТАСС . Сумма фиксированной части их пенсионного обеспечения составит почти 20 тысяч рублей.

Специалист подробно разъяснил принцип формирования выплаты. Она традиционно делится на две части: фиксированную (базовую), которая индексируется государством, и страховую, носящую индивидуальный характер. Страховая часть рассчитывается с учетом накопленного трудового стажа и страховых взносов, уплаченных в течение карьеры. Однако для 80-летних граждан государство применяет особую меру поддержки: фиксированная выплата увеличивается в два раза. В денежном выражении это повышение составит 19 169,4 рубля.

Для сравнения: обычный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2026 году зафиксирован на уровне 9 584 рублей. Именно эта сумма и будет удвоена при достижении гражданином возраста 80 лет, что обеспечит существенную прибавку к ежемесячному доходу.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям.