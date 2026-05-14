США не до Украины: эксперт объяснил, почему у Вашингтона нет рычагов для урегулирования украинского конфликта

Российско-украинский конфликт настолько сложен и многослоен, что эффективное внешнее посредничество практически невозможно, а США сейчас попросту не до него — слишком много других кризисов. Такую точку зрения в разговоре с Pravda.Ru высказал Владимир Швейцер, главный научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН. Так он прокомментировал недавнее заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что только Америка способна выступить посредником в урегулировании.

По словам Швейцера, посредничать могут кто угодно — отдельные политики или целые страны, — но без реального политического веса это будет пустой звук. Даже Европейский союз, замечает эксперт, нельзя считать единым игроком: внутри него слишком много разных позиций. А у российско-украинского конфликта, в свою очередь, множество сторон — как явных, так и теневых, которые внешним наблюдателям просто неизвестны. Чтобы разобраться во всех уровнях этой ситуации, нужны очень глубокие и знающие люди. Но таких, признает Швейцер, он лично сейчас не видит.

Политолог подчеркнул, что перспективы именно США как главного посредника он оценивает скептически. Вашингтон сегодня сфокусирован сразу на нескольких внешнеполитических фронтах: нет диалога с Ираном, напряженность на Ближнем Востоке никуда не делась, остается неурегулированным вопрос отношений Израиля с соседями. В таких условиях полноценно погружаться в российско-украинское урегулирование Америке крайне сложно. К тому же, напоминает эксперт, США традиционно активно включаются туда, где видят собственные экономические интересы. А на Украине таких значимых интересов у них, по сути, нет.

