«Три яйца в день — не враг»: диетолог разрушила главный миф о холестерине и сердечных рисках

Миллионы людей боятся яиц как огня, выкидывая желтки и ограничивая себя парой штук в неделю. Диетолог Лусия Редондо перевернула эту парадигму. По ее словам, даже два-три целых яйца в день — не враг сердцу. Врач призвала прекратить демонизировать продукт, который спасает от голода лучше печенья. Об этом сообщает HuffPost.

Употребление двух или трех яиц ежедневно не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Критикуют тех, кто ест яйца на завтрак, гораздо чаще, чем тех, кто завтракает печеньем или другой откровенно вредной едой. Парадокс, но факт: яйца долгое время были под подозрением из-за холестерина, однако современные исследования не находят прямой связи между диетическим холестерином из яиц и закупоркой сосудов.

Редондо подчеркивает: важно не только, что вы едите, а как в целом построен рацион. Отдавайте предпочтение минимально обработанным продуктам. Яйца — как раз из этой оперы. Они богаты белком, витаминами, полезны для глаз и мозга. Другое дело — яичница с беконом и колбасой. Но это уже проблема не яиц, а комбинации.

Ранее ученые связали популярный вид мяса с хроническим воспалением и преждевременной смертью.