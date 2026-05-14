Жиросжигающая газировка: нутрициолог раскрыл реальное влияние CO2 на вес

В интернете набирают популярность утверждения, будто обычная газированная вода ускоряет метаболизм и помогает сбрасывать лишние килограммы. Звучит заманчиво: пей шипучку и худей без усилий. Нутрициолог Максим Синев в беседе с aif.ru разобрал эту теорию на молекулы и объяснил, почему пузырьки углекислого газа не панацея от лишнего веса.

Желание найти волшебную таблетку (или в данном случае волшебный напиток) свойственно многим, кто борется с лишними килограммами. Газированная вода — дешево, доступно, а главное, не содержит калорий. Но работает ли она как жиросжигатель?

Нутрициолог Максим Синев дает однозначный ответ: нет, не работает.

Как пузырьки обманывают организм

Единственный механизм, который действительно запускается после стакана газировки, — это механическое растяжение стенок желудка. Пузырьки углекислого газа создают давление изнутри, и мозг получает сигнал о наполненности.

Человек объективно чувствует себя сытее. Но это иллюзия. Никакого жиросжигания, никакого ускорения обмена веществ в этот момент не происходит. Речь идет только о кратковременном ощущении, что желудок полон.

Гормональные качели: как газ влияет на аппетит

С научными данными по этой теме все сложно. Исследования дают противоречивые результаты. Одни работы подтверждают: газировка создает чувство сытости. Другие, напротив, показывают, что углекислый газ может повышать уровень грелина — гормона, который вызывает голод.

То есть вместо того чтобы притупить аппетит, шипучка в некоторых случаях может его разжечь. Организм каждого человека реагирует по-разному, и предсказать эффект заранее невозможно.

Что насчет обмена глюкозы?

Отдельные исследования упоминают теоретическое влияние углекислого газа на метаболизм глюкозы. Однако нутрициолог подчеркивает: этот эффект настолько мал, что всерьез его рассматривать не стоит. Ждать снижения веса только от газированной воды — значит обрекать себя на разочарование.

Кому газировка противопоказана

Прежде чем использовать шипучку как диетический инструмент, стоит оценить состояние собственного желудочно-кишечного тракта. При следующих проблемах от эксперимента лучше отказаться:

Вздутие и метеоризм

Гастроэзофагеальный рефлюкс (изжога, заброс кислоты)

Любой дискомфорт в ЖКТ после газированных напитков

Единственный плюс, который работает

Газированная вода может быть полезна только в одном случае: если она помогает отказаться от сладкой газировки, магазинных соков и других калорийных напитков. Замена лимонада на простую минералку без сахара — это уже шаг к снижению калорийности рациона.

Однако сам по себе углекислый газ, как подчеркивает нутрициолог, не обладает научно подтвержденным значимым влиянием ни на гликемический ответ, ни на субъективную сытость.

Как на самом деле худеют

Для снижения веса нужны три кита, и ни один из них не связан с пузырьками:

Устойчивый дефицит калорий (тратить больше, чем потреблять)

Регулярная физическая активность

Соблюдение режима дня и полноценный сон

Газированная вода может стать приятным дополнением к диете, но не ее основой. И уж точно не стоит верить обещаниям из интернета о чудодейственном жиросжигании с помощью шипучки. Организм такие фокусы не проводит.

Ранее ученые назвали ежедневную норму шагов для удержания веса после похудения.