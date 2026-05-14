«Толстой не возражал бы»: Лиза Моряк обиделась на хейтеров из-за беременной Элен Курагиной

Российская актриса Лиза Моряк готовится к выходу на экраны в новой роли: она сыграет Элен Курагину в свежей экранизации легендарного романа Льва Толстого «Война и мир». Однако не все восприняли эту новость с восторгом. После того как в Сети появился ролик со съемочной площадки, актриса столкнулась с волной критики, сообщает Super.ru. Поводом для нападок послужила ее беременность. Хейтеры посчитали, что это помешает созданию образа.

Лиза не стала игнорировать негатив. Она ответила критикам в своем личном блоге. Актриса подчеркнула, что в кадре ее округлившийся живот не видно.

«Дорогие друзья, в кадре моего живота не видно. А если в жизни я беременна, то это ничего не значит. Очень многие артистки выходят на съемочную площадку, будучи беременными», — сказала актриса.

В своем обращении Моряк выразила искреннюю обиду на комментарии хейтеров. Она заявила, что беременность совершенно не мешает ей работать и выполнять свои обязанности на площадке. Актриса также позволила себе смелое заявление: она уверена, что Лев Толстой, если бы был жив, не мог бы возражать против ее кандидатуры на роль Элен Курагиной.

По мнению артистки, ее физическое состояние никак не повлияет на образ героини. Она уверена, что справится с ролью блестяще, а животик — это временное явление, которое не должно заслонять актерскую работу.

Ранее сообщалось, что непогода в Москве разрушила планы Лизы Моряк и Сарика Андреасяна узнать пол малыша.