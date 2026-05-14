Подстанцию скорой помощи в Ленинском округе построили на 65%

В Ленинском округе в 2026 году завершится строительство подстанции скорой помощи. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 65%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Подстанция строится в деревне Суханово в рамках госпрограммы Подмосковья. На площадке трудятся 33 специалиста. Задействованы две единицы техники. Кровельные выполнены на 95%, фасадные — на 92%. Продолжается отделка и монтаж внутренних инженерных сетей.

Площадь здания составит более 615 кв. м. В нем обустроят диспетчерскую, комнаты отдыха, столовую, кабинеты предрейсовых осмотров. На прилегающей территории создадут парковку. Подстанция рассчитана на работу четырех бригад в смену.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.