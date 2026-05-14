Президентское кресло — ловушка: политолог пояснил, почему Зеленский выживет только в тюрьме

По мнению политолога Михаила Павлива, для Владимира Зеленского тюрьма может стать не просто приговором, а единственным способом остаться в живых. Парадоксальный вывод строится на логике, где президентское кресло превращается в ловушку. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что суть в том, что пока Зеленский официально находится у власти, юридически его практически нельзя тронуть — ни вручить подозрения, ни сделать фигурантом громких дел. Однако после ухода с поста защитный механизм исчезнет. И вот здесь, по словам эксперта, начинается главная опасность: политик якобы уже включен в фабулу дела о коррупционной группе, занимавшейся отмыванием денег через строительные схемы, где фигурируют экс-глава офиса Ермак, бизнесмен Миндич и бывший вице-премьер Чернышов. Формально Зеленского «обложили подозрениями» еще сейчас, но это похоже на отложенный сценарий.

По мнению эксперта, пока он остается послушным инструментом для «хозяев», условно говоря, из Лондона, ему ничего не грозит — антикоррупционное давление и информационные атаки используются дозированно. Но как только его функция будет исчерпана, живой свидетель, знающий слишком много, станет не нужен. Поэтому тюрьма для Зеленского выглядит не наказанием, а убежищем: она может уберечь его от тех, кому он перешел дорогу. Спокойной пенсии, уверен Павлив, ему не видеть — только либо ответственность, либо изоляция как шанс на выживание.

