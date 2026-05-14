Сирень зацвела — пора сажать: агроном назвал сроки посадки растений для дачников

В столичный регион наконец пришло долгожданное тепло, и многих потянуло на дачи. Биолог и агроном Михаил Воробьев в беседе с « Вечерней Москвой » рассказал, что уже через десять дней — примерно после 25 мая — можно будет сажать практически все, что душе угодно. Огурцы, помидоры, салаты, укроп, редис, репа, редька, а также плодовые и ягодные саженцы с закрытой корневой системой — ограничений практически нет.

По его словам, спешить не стоит именно из-за погоды: вплоть до 20–25 чисел мая в регионе еще возможны ночные заморозки и резкие похолодания. Теплолюбивые культуры их просто не переживут. А вот когда зацветает сирень, можно смело считать, что лето вступило в свои права, — вот тогда и наступает идеальное окно для высадки всего, что должно радовать глаз в теплый сезон.

Эксперт добавил, что скорость всходов зависит от конкретной культуры. Огурцы взойдут примерно за четыре дня, укропу понадобится около десяти, картофелю — от четырех до семи дней в зависимости от фазы развития клубней.

По его мнению, пора заняться и цветами. Уже сейчас можно сажать гладиолусы и георгины (они зацветут к августу), а чуть позже добавить рассаду бархатцев и астр. Бархатцы, маргаритки и анютины глазки лучше высаживать уже цветущими — они сразу украсят участок без долгого ожидания.

Ранее агроном Суровцев рассказал, на какую глубину сажать огурцы в теплице и открытом грунте.