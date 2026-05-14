Брак может стать грехом: священник вынес суровый приговор любителям разводов

В Кемеровской области местный священник расставил точки над i в вопросе, который многие предпочитают обходить стороной: сколько раз православному христианину допустимо вступать в брак? Ответ помощника Епархиального архиерея Вячеслава Ланского в беседе со VSE42.Ru оказался жестким и не терпящим двусмысленных толкований. В ход пошли такие слова, как «эгоцентризм» и «дефициты».

В церковной среде Кузбасса дали четкую оценку тем, кто привык менять спутников жизни как перчатки. Священник Вячеслав Ланский в разговоре с журналистами заявил: с точки зрения православия, норма только одна и менять ее нельзя.

Его позиция: венчаться стоит единожды и до гробовой доски. Никаких «я передумал» или «не сошлись характерами».

По словам представителя Кемеровской епархии, желание постоянно искать кого-то лучше — это не про любовь и не про судьбу. Это про внутреннюю пустоту, которую человек пытается заткнуть другими людьми. Сначала один партнер перестает устраивать, потом второй, третий. И каждый раз кажется, что следующий точно будет идеальным.

«Буду категоричен: жениться нужно один раз и на всю жизнь», – отметил Ланский.

Правда, по мнению священника, гораздо прозаичнее и суровее. За погоней за «удобным вариантом» стоит обычный эгоизм. Люди вступают в отношения не чтобы отдавать, а чтобы брать: закрывать свои комплексы, получать заботу, которой не хватало в детстве, или просто решать бытовые вопросы за чужой счет.

Ланский назвал такой подход потребительским и напомнил: настоящий брак — это не спа-салон для расслабления и не пункт выдачи благ. Это тяжелый труд. Это школа, где учат терпению, умению прощать и расти над собой. И если человек в этой школе хочет постоянно переходить в более легкий класс или списывать домашку на соседа по парте, значит, он просто не понял, зачем сюда пришел.

Вот такая арифметика получается у кузбасских священников: жениться можно один раз. А все остальное — уже не брак, а попытка решить свои проблемы за чужой счет.

