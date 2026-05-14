«Сельский тариф» сэкономит до 30%: дачникам раскрыли способ платить за свет в два раза меньше
Дачники, которые платят за свет круглый год, тратят тысячи рублей зря. Эксперт Александра Кортышева раскрыла способ снизить счета на 25–30 процентов. Главное — чтобы ваш дом был оформлен правильно. Об этом сообщает «Lenta.ru».
Речь идет о так называемом сельском тарифе. Льгота работает для жилых домов, которые расположены в сельских населенных пунктах: селах, деревнях, станицах, поселках. Садовые домики и участки без регистрации не подходят.
Первое условие: дом должен быть зарегистрирован в ЕГРН как жилой. Второе: в адресе должен фигурировать сельский населенный пункт. Если у вас в документах просто «СНТ» или адрес без указания села — льготы не видать. Но выход есть: обратитесь в администрацию и скорректируйте данные.
По словам Кортышевой, экономия составит до 30 процентов по сравнению с обычным тарифом. Для дачника, который пользуется электричеством и зимой, и летом, это ощутимые деньги.
