«Будут учить быть папами и мамами»: Минздрав выпустил методички по воспитанию ответственных родителей

Минздрав России выпустил методические рекомендации для медиков, как формировать у будущих мам и пап чувство ответственности за своего ребенка. Документ предназначен не для граждан, а для акушеров-гинекологов, психологов и соцработников, которые ведут беременных. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Согласно документу, в женских консультациях и роддомах должны работать специальные школы — для будущих матерей и для грудного вскармливания. На занятиях родителей научат понимать изменения в организме женщины, правильно питаться, вакцинироваться, справляться со стрессом. Особое внимание — психологической адаптации. Врачи будут объяснять, как голос матери и её эмоциональное состояние влияют на плод.

По сути, Минздрав систематизировал то, что раньше оставалось на усмотрение медучреждений. Теперь каждый роддом и каждая женская консультация будут обязаны проводить такую работу. Цель — не просто медицинское сопровождение, а полноценное воспитание осознанного родительства.

