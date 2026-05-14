Бесплатное здоровье: более полумиллиона жителей Рязанской области бесплатно узнали, как не болеть

Почти 600 тыс. жителей Рязанской области с 2012 года получили бесплатные консультации в региональных Центрах здоровья. Эти учреждения работают на базе шести крупных больниц — в Рязани, Шилове, Скопине, Ряжске, Касимове и Сасове. Об этом сообщает издание 7info .

Их главная задача — не лечить уже возникшие болезни, а предотвращать их. Специалисты проводят комплексное обследование организма: оценивают функциональные резервы, выявляют факторы риска, включая склонность к вредным привычкам или неправильному питанию. По итогам каждого визита человек получает индивидуальный план по здоровому образу жизни — от рекомендаций по сну и стрессоустойчивости до конкретных советов по рациону и физической активности.

Центры здоровья также активно включены в систему диспансеризации и профилактических осмотров. С 2025 года учреждения начали дооснащать новым оборудованием, чтобы расширить перечень услуг и сделать профилактику еще более доступной и эффективной.

