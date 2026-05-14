Фейк о Зеленском и Симоньян: главред RT подаст в суд на Euronews

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян готовит иск против международного вещателя Euronews. Причина — видеоролик, которого она не снимала и слов которого не произносила. Дипфейк с участием Симоньян, якобы комментирующей визит Владимира Зеленского в Ереван, попал в эфир и на сайт новостного ресурса. После обращения редакции RT канал, по словам Симоньян, предпочел ничего не менять.

Технологии подделки лиц и голосов добрались до международных новостных лент. На этот раз жертвой искусственного интеллекта стала Маргарита Симоньян. В сети появилось видео, где главный редактор RT якобы высказывается о визите украинского президента Владимира Зеленского в Ереван. Проблема в том, что Симоньян ничего подобного не говорила и в кадре не появлялась.

Однако фейковый ролик быстро подхватили западные СМИ. Как сообщила сама Симоньян в своем Telegram-канале, на подделку сослались Euronews и американский журнал Newsweek.

Редакция RT оперативно связалась с обоими ресурсами и доступно объяснила: видео сгенерировано нейросетью, это не настоящая запись, а дипфейк. Реакция коллег из-за рубежа, по словам Симоньян, оказалась показательной.

Newsweek, получив разъяснения, сделал формальную приписку в материале: мол, RT утверждает, что видео ненастоящее. При этом сам ролик из публикации удален не был. А вот Euronews, как написала главный редактор RT, не стал менять вообще ничего. Фейковое видео осталось в эфире и на сайте без каких-либо пометок и опровержений.

«Мы доступно объяснили обоим новостным ресурсам, что это фейк, но им видео так понравилось, что Newsweek просто добавил приписку, что, по утверждениям RT, видео ненастоящее. А Euronews и вовсе ничего менять не стал», — написала Симоньян в Telegram-канале.

Теперь ситуация переходит в юридическую плоскость. Маргарита Симоньян заявила о намерении подать иск на Euronews. По ее словам, распространение заведомо ложного контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, нарушает ее права как частного лица и как медиаменеджера.

