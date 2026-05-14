Льготные займы ФРП помогут фабрикам Рязанской области расти и сокращать ручной труд

Компания «Унипласт», специализирующаяся на выпуске ПЭТ-преформ, приобрела промышленное оборудование и создала единый парк термопластавтоматов. Это позволит выпускать новую пластиковую тару — для молочки и бытовой химии, а значит, серьезно расширить ассортимент. Ожидается, что за три года выручка вырастет на 309 млн рублей, чистая прибыль — на 60 млн, а налоговые отчисления в бюджет — на 39 млн.

У кондитерской фабрики «Верность качеству» из Касимовского округа задачи чуть другие. Здесь решили сократить долю ручного труда и автоматизировать упаковку, для чего закупают автомат по сборке коробок. Плюс приобретена отливочная линия — она уже позволила увеличить мощности и выпускать новые виды продукции. Общая сумма льготных займов, полученных фабрикой, составила 60 млн рублей. В итоге за пять лет компания планирует снизить издержки на 80 млн, а чистую прибыль нарастить на 55 млн.

Оба предприятия — участники федерального проекта «Производительность труда» (входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). Это дает им доступ к специальным займам по программе «Повышение производительности труда» под символические 3–5% годовых. Узнать о других мерах поддержки бизнеса можно на платформе производительность.рф.

Ранее сообщалось, что подмосковное производство тканей воспользуется льготным займом Фонда развития промышленности.