«Двойной удар по инфляции». Военные пенсии проиндексируют дважды в 2026 году

В 2026 году пенсионеры, проходившие военную службу, станут получателями беспрецедентной двухэтапной индексации денежного содержания. Как сообщил в интервью агентству РИА Новости депутат Государственной думы от «Единой России» Алексей Говырин, повышение планируется провести дважды: в январе и дополнительно в октябре.

Согласно озвученной парламентарием информации, с начала 2026 года значение коэффициента, применяемого к денежному довольствию для исчисления пенсии, будет скорректировано в сторону увеличения и достигнет 93,59%. Осенью, в октябре, после уточнения бюджетных параметров, последует вторая, уточняющая корректировка размера выплат.

Алексей Говырин также напомнил о действующем механизме расчета пенсий для этой категории граждан. В их основе лежит размер денежного довольствия, которое получают действующие военнослужащие.

При расчете пенсии учитываются такие составляющие, как должностной оклад, оклад по присвоенному званию (без учета специальных надбавок за службу в особых условиях, например, в отдаленных или высокогорных местностях), а также регулярная надбавка, размер которой зависит от общей выслуги лет, пояснил депутат.

Ранее сообщалось о том, что россиянам проиндексируют страховые пенсии с 1 января на 7,6%.