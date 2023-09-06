Двухэтажный производственно-складской комплекс возведут в Подольске

Мособлархитектура одобрила облик нового складского здания, которое планируют построить на Вишневой улице в подмосковном Подольске.

Отмечается, что общая площадь проектируемого складского комплекса составит более 10 тысяч квадратных метров. После ввода объекта в эксплуатацию там появится порядка ста новых рабочих мест.

В качестве материала отделки фасадов производственно-складского комплекса будут использованы сэндвич-панели в светлых контрастных оттенках жемчужного, темно-серого и охристого. Фактурные декоративные элементы, придающие визуальную легкость объекту посредством ажурной фактуры, планируется осуществить посредством применения композитных элементов.

На фасадах будут предусмотрены места для размещения информационно-рекламных и навигационных конструкций.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что около сорока процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.