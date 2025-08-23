Еда для здоровья, а не для объема? Минсельхоз займется перестройкой АПК
Минсельхоз улучшит качество питания россиян
Минсельхоз России инициирует работу по повышению качества питания граждан. Как заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на II Всероссийском форуме «Русское поле – 2025», в настоящее время агропромышленный комплекс в большей степени ориентирован на наращивание объемов, однако со стороны общества четко сформирован запрос на качественные и полезные продукты.
Лут отметила, что вопрос обеспечения населения здоровым и сбалансированным питанием является перспективной и крайне важной задачей. По её словам, пока эта тема остается мало освоенной как производителями, так и переработчиками сельхозпродукции, чьи основные усилия сосредоточены на количественных показателях.
Министр акцентировала, что предстоящая работа является комплексной и потребует поэтапной перестройки отрасли. Минсельхоз планирует приступить к реализации соответствующих мер уже в текущем году, поскольку этот долгосрочный процесс напрямую связан с укреплением здоровья нации.
Ранее сообщалось о том, что Россия остановила закупку грузинского картофеля спустя 9 месяцев.