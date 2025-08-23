Еда для здоровья, а не для объема? Минсельхоз займется перестройкой АПК

Минсельхоз России инициирует работу по повышению качества питания граждан. Как заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на II Всероссийском форуме «Русское поле – 2025», в настоящее время агропромышленный комплекс в большей степени ориентирован на наращивание объемов, однако со стороны общества четко сформирован запрос на качественные и полезные продукты.

Лут отметила, что вопрос обеспечения населения здоровым и сбалансированным питанием является перспективной и крайне важной задачей. По её словам, пока эта тема остается мало освоенной как производителями, так и переработчиками сельхозпродукции, чьи основные усилия сосредоточены на количественных показателях.

Министр акцентировала, что предстоящая работа является комплексной и потребует поэтапной перестройки отрасли. Минсельхоз планирует приступить к реализации соответствующих мер уже в текущем году, поскольку этот долгосрочный процесс напрямую связан с укреплением здоровья нации.

