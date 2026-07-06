Около 2 тыс. жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках с начала лета
В выходные медосмотры в парках Подмосковья прошли 304 человека
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
С начала летнего сезона свое здоровье в парках проверили около 2 тыс. жителей Подмосковья, в том числе 304 человека — в минувшие выходные. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Так, 4 и 5 июля выездные бригады врачей работали в 22 округах региона, в том числе в Балашихе, Дмитрове, Наро-Фоминске.
Результаты медосмотра поступают в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных медиков с профессиональным праздником.