Динозавров ждало светлое будущее до падения астероида: что показали новые находки о последних днях перед катастрофой

Динозавры могли вовсе не находиться в затяжном упадке перед падением астероида 66 млн лет назад. Новое исследование окаменелостей из Нью-Мексико показывает, что незадолго до катастрофы они жили в разнообразных и процветающих экосистемах, пишет Space Daily со ссылкой на работу в журнале Science.

Команда Эндрю Флинна из Университета штата Нью-Мексико изучила породы формации Наашойбито в бассейне Сан-Хуан. Возраст слоев определяли по магнитным следам в породах и радиометрическому датированию зерен песчаника. Оказалось, что находки относятся примерно к последним 380 тыс. лет перед вымиранием.

В этом сообществе встречались тираннозавры, рогатые торозавры, утконосые динозавры и гигантский длинношеий аламозавр. Последний мог достигать около 30 м в длину и весить более 30 т.

Такая находка особенно важна: раньше отсутствие крупных зауроподов в некоторых северных слоях считали признаком их исчезновения. Новые данные показывают, что на юге континента они все еще процветали в теплых влажных лесах.

Однако спор не закрыт. Палеонтолог Майкл Бентон напоминает, что один регион не отражает всю планету. Возможно, где-то численность динозавров сокращалась, а в благоприятных местах они успешно размножались.

Чтобы понять, погибли ли доисторические рептилии на пике или после долгого спада, нужны столь же точно датированные находки из других частей мира.