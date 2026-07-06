Кибертараканов одели в мини-скафандры: теперь насекомые смогут спасать людей под водой и даже на Марсе

Ученые разработали миниатюрные «водолазные костюмы» для кибертараканов — насекомых, движением которых можно управлять с помощью электрических имплантов. Новая система позволяет им до трех часов выживать без доступа к обычному кислороду, пишет Daily Mail.

Команда профессора Наньянского технологического университета Хиротаки Сато напечатала легкие костюмы на 3D-принтере. Вместо баллона со сжатым воздухом они используют разбавленную перекись водорода и катализатор, которые постепенно выделяют кислород.

Воздух поступает к дыхальцам таракана через маленькие трубки. Благодаря этому насекомые смогли передвигаться под водой на глубине до 50 см и проходить туннели, заполненные углекислым газом.

Такие киборги расходуют меньше энергии, чем мини-роботы: электроника только задает направление, а ходит таракан сам. Это делает их перспективными для поисков людей в завалах, затопленных помещениях и узких проходах после катастроф.

Сато считает, что в будущем похожие «скафандры» можно адаптировать для экстремальных условий, включая вакуум, радиацию и поверхность Марса. Однако идея использования живых организмов в космосе вызовет серьезные вопросы из-за риска биологического загрязнения других планет.

Пока технология остается экспериментальной, но первые испытания показали, что насекомые после таких прогулок сохраняли здоровье.