Единороссы готовят новый план развития промышленного производства

Партия «Единая Россия» запустила сбор предложений в новую народную программу на этом сайте. 19 февраля в Екатеринбурге был проведен первый окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», посвященный развитию промышленности.

«Задачи развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета всегда были в центре внимания нашего государства. Сейчас этим занимается и „Единая Россия“ как правящая партия. В нашей народной программе, с которой мы шли на выборы в 2021 году, эта тема нашла отражение», — отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Он сообщил, что за все время реализации народной программы на развитие промышленности было направлено более 300 млрд руб. инвестиций. Свыше 100 млрд руб. направили на программу «Профессионалитет», 40 млрд руб. выделили на создание инженерных школ в вузах.

Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал о выполнении Правительством положений народной программы в сфере промышленности. В целях укрепления региональной промышленной инфраструктуры в пределах пяти лет было создано около 120 новых индустриальных и технопарков. С 2021 года была оказана поддержка почти 4,5 тыс. проектов на 160 млрд руб. Особое внимание уделено подготовке кадров.

«В части рабочих специальностей для обрабатывающей отрасли по проекту „Профессионалитет“ сформировано 158 образовательно-производственных кластеров. При вузах создано более 40 передовых инженерных школ технического профиля», — рассказал Мантуров.

Также «Единая Россия» оказывает правительству поддержку в вопросах развития ОПК. В ближайшие годы и в рамках новой народной программы планируется развивать ракетно-космическую промышленность и обеспечить продовольственную безопасность.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что в регионе за последние пять лет были достигнуты серьезные результаты в части развития промышленности. Показатель валового регионального продукта вырос с 5 до 12 трлн руб.

«По объему экономики мы входим в топ-3 регионов вместе с обеими столицами — Москвой и Санкт-Петербургом. По итогам 2025 года наша экономика росла быстрее среднероссийских темпов — и этот рост обеспечил прежде всего обрабатывающий сектор», — сообщил он.

Промышленность Подмосковья — вторая по объему производства в стране с высокой концентрацией научно-технической базы, передовыми производствами и ВПК. Регион лидирует по числу индустриальных парков и технопарков. На сопровождении властей находится около 1,8 тыс. инвестпроектов, реализация которых позволит создать более 420 тыс. рабочих мест.

Народная программа обеспечивает бюджетное финансирование поддержки производства. Еще одно ее направление — подготовка кадров. По словам Брынцалова, в Подмосковье трудоустраиваются 85% выпускников, что выше показателя по стране. С 2022 года по региональной программе «Кадры для импортозамещения» практику на предприятиях прошли более 19 тыс. студентов колледжей, из них свыше 7,5 тыс. трудоустроились.

Другим важным направлением народной программы является обеспечение технологического суверенитета страны. В Подмосковье с 2022 года реализовали более 230 проектов в сфере импортозамещения. Это позволило создать 18 тыс. рабочих мест. К примеру, фармпредприятие «Акрихин», которое сделало ставку на модернизацию и расширение производства.

«Мы прошли путь от производства простых и улучшенных дженериков к разработке и производству инновационных препаратов в сотрудничестве с наукой в лице ведущих мировых университетов», — рассказал директор по производству предприятия Александр Уваров.

По итогам 2025 года компания заняла 11 место среди фармкомпаний на розничном рынке России по объему продаж. В продуктовом портфеле предприятия около 250 наименований, более 55% из которых входят в перечень жизненно важных препаратов.

Народная программа «Единой России» включает почти 400 положений и синхронизирована с основными показателями нацпроектов и госпрограмм. Ежегодно на ее реализацию выделяют средства из федерального и регионального бюджетов. В Подмосковье пятилетняя программа выполнена более чем на 90%.