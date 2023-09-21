Египет отказался от приобретения российской пшеницы в пользу зерна из Болгарии и Франции
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Российское правительство отказалось продавать продовольствие за ту цену, которую хотели бы видеть египетские представители.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники информации. Ранее египтяне пытались заключить сделку с РФ для того, чтобы приобрести почти полмиллиона тонн зерна.
«Москву не устроила цена, предложенная в ходе переговоров о сделке по закупке пшеницы», - указали журналисты.
Теперь компания Solaris, которая выступает в качестве египетского зернового трейдера, собирается приобрести крупные партии товара сразу в двух местах: у Франции и Болгарии. Данная организация получила разрешение от собственного правительства на закуп зерна у любой страны.