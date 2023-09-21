Египет отказался от приобретения российской пшеницы в пользу зерна из Болгарии и Франции

Российское правительство отказалось продавать продовольствие за ту цену, которую хотели бы видеть египетские представители.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники информации. Ранее египтяне пытались заключить сделку с РФ для того, чтобы приобрести почти полмиллиона тонн зерна.

«Москву не устроила цена, предложенная в ходе переговоров о сделке по закупке пшеницы», - указали журналисты.

Теперь компания Solaris, которая выступает в качестве египетского зернового трейдера, собирается приобрести крупные партии товара сразу в двух местах: у Франции и Болгарии. Данная организация получила разрешение от собственного правительства на закуп зерна у любой страны.