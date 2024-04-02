Производство автомобилей «Лада» за первый квартал выросло на 70%

За этот период было выпущено почти 116 тысяч автомобилей.

Глава компании отметил агрессивную ценовую экспансию со стороны импортируемых китайских моделей. При этом он, подчеркнул, ссылаясь на аналитиков, что у ряда брендов из Поднебесной существует проблема с запчастями, и автосервисы не всегда готовы обслуживать китайские марки.

В конце прошлого года Максим Соколов ответил на критику Владимира Путина по поводу роста цен на автомобили «Лада» на 40% с февраля 2022 года. По его словам, значительная часть удорожания произошла, когда компанией управлял концерн Renault, а после перехода управления в руки государства цены стабилизировались.