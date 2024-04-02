Производство автомобилей «Лада» за первый квартал выросло на 70%
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«АвтоВАЗ» увеличил в первом квартале текущего года производство автомобилей «Лада» на 70%, сообщил президент концерна Максим Соколов.
За этот период было выпущено почти 116 тысяч автомобилей.
Глава компании отметил агрессивную ценовую экспансию со стороны импортируемых китайских моделей. При этом он, подчеркнул, ссылаясь на аналитиков, что у ряда брендов из Поднебесной существует проблема с запчастями, и автосервисы не всегда готовы обслуживать китайские марки.
В конце прошлого года Максим Соколов ответил на критику Владимира Путина по поводу роста цен на автомобили «Лада» на 40% с февраля 2022 года. По его словам, значительная часть удорожания произошла, когда компанией управлял концерн Renault, а после перехода управления в руки государства цены стабилизировались.