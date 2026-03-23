Экономия на продуктах: как работает метод «6 к 1», и почему он эффективен

Экономить на продуктах, не жертвуя качеством и разнообразием рациона, помогает метод «6 к 1». Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева.

Суть этого метода заключается в планировании покупок по категориям с учетом имеющихся запасов, сезонности и акций в магазинах. Но все начинается с ревизии дома.

По словам эксперта, сначала нужно проверить сроки годности того, что уже есть, и использовать эти продукты в первую очередь. Это помогает избежать повторных покупок и лишних трат, а также спасает еду от отправки в мусорное ведро.

Следующий шаг — продумать меню на неделю. Достаточно составить примерный список из нескольких блюд и распределить их по дням. Это делает траты понятными, а питание — сбалансированным.

Условная формула метода «6 к 1» выглядит так: шесть овощей, пять фруктов, четыре источника белка, три крахмалистых продукта, два соуса и одна приятная покупка «для души». Список можно корректировать в зависимости от сезона, наличия продуктов дома и специальных предложений в магазинах.

«В качестве примера это могут быть огурцы, помидоры, морковь, перец, шампиньоны и брокколи, а также яблоки, бананы, груши, апельсины и манго. В белковую часть корзины могут входить яйца, сыр, орехи, мясо или птица, а к продуктам с крахмалом — картофель, рис и паста», — рассказала Матвеева.

Дополнительную экономию, отметила эксперт, обеспечивают программы лояльности и кэшбэк. Главное — заранее знать, что именно потребуется на ближайшую неделю.

Гибкость метода заключается в том, что один набор продуктов можно использовать для приготовления разных блюд. Это экономит деньги и стимулирует готовить дома.

Со временем регулярное планирование меняет потребительские привычки: расходы становятся прогнозируемыми, а качество питания — лучше. Метод «6 к 1» помогает не только сократить траты, но и сделать покупки более осознанными.

