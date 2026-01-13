«Экономия на здоровье». Миронов требует компенсаций за дорогие лекарства

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с законодательной инициативой, направленной на финансовую поддержку граждан при покупке необходимых препаратов. Он потребовал принять законопроект своей фракции, который обяжет государство возвращать людям деньги за лекарства, если их стоимость превышает 10% от доходов семьи.

Как заявил политик в интервью ТАСС, в сложившейся экономической ситуации многие россияне вынуждены отказываться от качественных лекарств в пользу дешевых аналогов. Эта тревожная тенденция, по мнению Миронова, напрямую связана с растущими ценами на фармацевтическую продукцию и одновременным снижением покупательной способности населения.

Миронов подчеркнул, что его партия давно выступает за регулирование цен в данной сфере. Среди основных мер — ограничение либо полная отмена торговых наценок на социально значимые лекарства, а также заморозка стоимости жизненно важных препаратов, закупаемых государством, как минимум на год.

Политик предупредил, что без этих шагов ситуация может перейти в критическую фазу, когда граждане начнут массово отказываться от лечения, что создаст угрозу для здоровья миллионов людей и национальной безопасности в целом.

