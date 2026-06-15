Новолуние, которое наступило 15 июня, по мнению астрологов, проходит под знаком легкой, подвижной и вдохновляющей энергии. Как считают эксперты, этот период особенно подходит для того, чтобы фиксировать свежие мысли, выстраивать планы и внимательно относиться к внезапно возникающим идеям. Мелочей в эти дни не существует — любая случайная догадка может оказаться ценной, сообщил VSE42.RU .

Новолуние в Близнецах: что принесет этот астрологический период

Новолуние, по сведениям экспертов, пройдет под влиянием знака Близнецов. В астрологической традиции эта воздушная стихия тесно связана с коммуникацией, потоком данных, учебой, путешествиями, новыми знакомствами и интеллектуальной работой.

Исходя из этого, в ближайшие дни дополнительный космический импульс могут получить самые разные начинания. Речь идет о проектах, направленных на развитие, запуске новых дел, передаче опыта и знаний, расширении круга общения, а также о поиске свежих возможностей и перспектив. Любая инициатива в этих сферах, по мнению астрологов, имеет все шансы на успех.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Энергия этого новолуния оценивается специалистами не как тяжелая, а скорее как воздушная и мотивирующая. Это тот момент, когда важно закладывать основу для будущих перемен. Астрологи предупреждают: быстрого результата ждать не стоит. То, что начнется сейчас, способно раскрыться не сразу, а в течение нескольких следующих месяцев.

Однако у таких инициатив имеется хороший потенциал для постепенного и устойчивого роста. Специалисты рекомендуют не форсировать события, а довериться естественному ходу вещей. Внимание к деталям и готовность действовать в подходящий момент помогут извлечь максимум пользы из этого астрологического периода. О том, как сложится дальнейшая ситуация, по мнению астрологов, можно будет судить не раньше, чем через несколько недель.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко ]

Почему важно записывать мысли

В этот период специалисты по звездам не советуют полагаться исключительно на собственную память. Гораздо правильнее — фиксировать на бумаге или в цифровом носителе все планы, идеи, внезапные догадки и внутренние озарения. Все, что приходит в голову за несколько дней до наступления новолуния и сразу после него, может оказаться важным знаком.

Каким желаниям уделить особое внимание

Особое внимание астрологи советуют уделить мечтам и целям, связанным с учебой, путешествиями, творческими замыслами, знакомствами и расширением личных границ. Сразу после новолуния благоприятно запускать новые проекты. Они могут развиваться легче обычного и со временем принести ощутимый результат.

Почему общение выходит на первый план

Ключевой темой этого периода станет общение, считают астрологи. Новые знакомства (как деловые, так и личные), а также случайные разговоры способны оказаться очень перспективными. В дальнейшем они могут сыграть серьезную роль в жизни.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Зачем менять обстановку

Астрологи советуют сменить привычную обстановку. Для этого вовсе не обязательно планировать дальнюю поездку. Достаточно прогулки по незнакомому маршруту, короткой поездки или нового формата досуга. Это может дать прилив сил и зарядить энергией на ближайшие недели.

Чего стоит избегать в дни новолуния

Однако есть вещи, которых в этот астрологический период лучше избегать. В первую очередь специалисты не рекомендуют возвращаться мыслями к старым обидам, застревать в прошлом и вновь переживать незавершенные эмоциональные ситуации.

Новолуние под знаком Близнецов плохо сочетается с внутренним застоем и зацикленностью на пережитом. Этот знак, по мнению астрологов, требует движения, обновления и гибкости. Поэтому любые попытки удержаться за прежние травмы или негативные воспоминания способны только помешать. Гораздо полезнее направить энергию на планирование будущего и поиск новых возможностей, а не на переосмысление того, что уже нельзя изменить.

Почему конфликты сейчас не лучший вариант

Специалисты советуют не поддаваться на провокации, не разжигать споры и по возможности откладывать серьезные разговоры, способные перерасти в конфликт. Лучшая стратегия на ближайшие дни — сохранять спокойствие, избегать острых тем и не втягиваться в эмоциональные перепалки. Это поможет не испортить отношения с окружающими и сохранить внутреннее равновесие.

Ранее сообщалось, что невролог объяснил причину появления головных болей из-за новолуния.