В Москве суд вынес решение по иску Бони к бывшей возлюбленной Лепса

В Москве завершилось судебное разбирательство между телеведущей Викторией Боней и бывшей возлюбленной Григория Лепса Авророй Кибой, передает Super со ссылкой на телеграм-канал «112». Отмечается, что суд отказал Боне в удовлетворении иска на 3 млн рублей.

Напомним, причиной судебного разбирательства стали публикации Кибы в социальных сетях. Она утверждала, что Виктория была любовницей и начинала свою карьеру с продажи тела за €3 тысячи.

Представители Бони говорили в суде, что это были не просто оценочные суждения, а конкретные заявления, которые наносят ущерб репутации. Ее адвокаты предоставили суду скриншоты публикаций, фрагменты интервью и материалы, упомянутые в СМИ.

Фото: [ соцсети ]

В ответ на это Киба заявила о готовности представить материалы, касающиеся личной жизни Бони, но до этого так и не дошло.

Адвокат Бони Алексей Лунев сообщил, что суд отказал в удовлетворении иска. Главная причина — Аврора отказалась от авторства спорных публикаций и не смогла подтвердить свои обвинения. Сама Боня заявила, что результат был для нее не важен.

«Она не смогла доказать свои слова — это главное», — сказала телеведущая.

Ранее Виктория Боня призналась, что в юности сделала аборт от одного из российских бизнесменов.