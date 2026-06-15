Сезон выездов мобильных офисов БТИ в садоводческие и дачные товарищества стартовал в Подмосковье

Сезон выездов мобильных офисов БТИ в садоводческие и дачные товарищества стартовало в Подмосковье. О работе специалистов рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Во всех филиалах подмосковного БТИ утвердили графики выездов на весь дачный сезон. Специалисты на местах ответят на вопросы садоводов и помогут оформить документы.

По словам главы министерства Алексея Натарова, в регионе ведется работа по информированию собственников о необходимости регистрации построек. В ее рамках проходят проверки земельных участков. С начала года было обследовано 205 тыс. территорий. В результате выявили значительное количество незарегистрированных объектов.

«Сотрудники областного БТИ в свою очередь оказывают всю необходимую помощь как в регистрации недвижимости, так и в других вопросах земельно-имущественного характера», — сказал министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.