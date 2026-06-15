Рельсы под асфальтом и трамвай на батарейках: в Ногинске предлагают возродить исторический маршрут для туристов

Жители подмосковного Ногинска выступили с необычной инициативой. Они предлагают запустить экскурсионный трамвай по маршруту сохранившихся участков старых рельсов. Идея родилась из ностальгии по историческому транспорту города и стремления привлечь туристов, сообщил REGIONS.

По словам краеведа Ирины Пашинян, трамвайная сеть в Ногинске когда-то была частью уникальной транспортной системы региона.

«Трамвайное движение запустили в 1924 году. Это была одна из первых трамвайных линий в Подмосковье, созданная для связи жилых районов с промышленными предприятиями, прежде всего — с Богородско‑Глуховской мануфактурой. Основная линия проходила от района мануфактуры в Глухове до центра города, охватывая ключевые точки: фабричные корпуса, жилые кварталы, торговые площади», — рассказала исследователь.

В настоящее время остатки трамвайных линий можно увидеть только в двух местах: у торгового центра в Глухове и напротив здания бывшей Мануфактуры. Как сообщают горожане в социальных сетях, рельсовое полотно местами скрыто под асфальтовым покрытием, однако сама конструкция не повреждена и сохранила свою целостность.

Именно на этих участках энтузиасты и хотят запустить небольшой трамвай, работающий на аккумуляторных батареях. По замыслу инициаторов проекта, такой транспорт не потребует подключения к старой контактной сети и сможет передвигаться по сохранившимся рельсам.

«Идея, надо сказать, витает в воздухе. Было бы здорово проехать по историческим местам, рассказать про промышленников и меценатов Морозовых, которые сыграли не последнюю роль в развитии города, про старые фабрики, сделать остановки у сохранившихся зданий», — пояснила Пашинян.

Конечной точкой маршрута, по мнению краеведа, следует сделать Военно-технический музей. Именно там сегодня находится на постоянном хранении один из последних вагонов ногинского трамвая — модель 71-608КМ.

Ирина Пашинян подчеркивает: задумка отнюдь не относится к разряду несбыточных. Подобные проекты уже давно и успешно реализованы в других российских городах. Эксперт предложила вспомнить экскурсионные трамвайные маршруты в Санкт-Петербурге или узкоколейные железные дороги, организованные в музеях промышленной истории на Урале. Опыт коллег показывает: возрождение исторического транспорта вполне возможно и востребовано публикой.

«Это было настоящее чудо для того времени! Изначально планировалось тянуть линию аж до Москвы, но этим грандиозным планам не суждено было сбыться», — добавила краевед.

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