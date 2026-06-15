В Подмосковье для развития проектов привлекут до 90% отечественных производителей роботов

Как рассказала в интервью ТАСС Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области, на ПМЭФ‐2026 удалось заключить контракты сразу с 5 компаниями, специализирующимися на выпуске роботов. При этом еще с 2 производителями ведутся переговоры — в регионе рассчитывают на их положительный исход. Учитывая, что в России сегодня действует всего 7–10 отечественных производителей робототехники, Подмосковье фактически привлекает к сотрудничеству порядка 80–90% из них.

Перед регионом поставлена масштабная задача — в ближайшие годы войти в число лидеров страны по производству роботов. В правительстве подчеркивают особую значимость привлечения таких резидентов: подобные предприятия формируют новую экономическую модель и стимулируют рост числа высокотехнологичных производств, укрепляя промышленный и технологический потенциал Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.