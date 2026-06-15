«Да, я перекроенная»: жена Тимура Хайдарова призналась в 11 пластических операциях

Светлана Сильваши, жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, ответила на критику своей внешности. В личном блоге она призналась, что перенесла 11 пластических операций. Причем большую часть вмешательств выполнил ее супруг, передает Super.

Среди проведенных процедур Светлана назвала ринопластику, удаление комков Биша, увеличение груди, липосакцию и липоскульптурирование. Также она работала над мышцами пресса и ягодиц. Сильваши подтвердила, что многократно обращалась к пластической хирургии и не жалеет об этом. Отвечая на сравнения с куклой, она заявила, что у нее есть глубокие комплексы. Несмотря на это, Светлана не считает, что ее внешность должна быть объектом оскорблений и хейта.

Фото: [ соцсети ]

«Да, я перекроенная. Да, я не такая в жизни... Займитесь собой, своей жизнью, своей красотой и пусть даже перекроенной. И жить вам станет гораздо легче, и добрее, и веселей, наверное», — заявила Сильваши.

Тимур и Светлана стали мужем и женой в 2021 году. Пара познакомилась в Воронеже еще до популярности и блестящей карьеры Хайдарова — их объединила целеустремленность. У Светланы есть дочь София от первого брака, Тимур относится к ней как к родной.

В 2022 году родилась общая дочь Амира. В феврале 2024-го бизнесвумен объявила о третьей беременности, а в июне — о рождении дочери.

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