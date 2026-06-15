В Подмосковье здоровье в парках проверили еще почти 300 жителей
Минздрав: почти 300 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В минувшие выходные профилактический осмотр в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке» прошли еще 275 жителей Подмосковья старше 18 лет, с начала старта мероприятий — почти 750 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В эти выходные выездные бригады врачей работали в 21 парке Подмосковья», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Акция позволяет всем желающим проверить основные показатели здоровья. С результатами профосмотра пациенты смогут ознакомиться в личном кабинете на портале «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.