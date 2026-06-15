В Подмосковье здоровье в парках проверили еще почти 300 жителей

В минувшие выходные профилактический осмотр в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке» прошли еще 275 жителей Подмосковья старше 18 лет, с начала старта мероприятий — почти 750 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.