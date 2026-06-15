Тайна исчезновения ботаников получила жуткую развязку в Южной Африке

В Южной Африке завершилось расследование громкого преступления против супругов-ботаников из Великобритании. Преступники похитили ученых во время экспедиции, а затем попытались скрыть следы расправы. Об этом сообщает The Times of India, передает Лента.ру.

В ЮАР раскрыты обстоятельства убийства британских ботаников Рода и Рэйчел Сандерс, известных специалистов по редким растениям и владельцев компании Silverhill Seeds. Супруги исчезли в феврале 2018 года во время исследовательской поездки в провинции Квазулу-Натал.

Преступники выбрали жертв ради наживы

По данным следствия, злоумышленники заметили ученых в отдаленном лесном районе и решили похитить их с целью получения доступа к банковским средствам. После похищения супругов подвергли жестокому насилию, пытаясь получить финансовую информацию.

Попытка скрыть следы преступления

После убийства тела жертв вывезли к реке Тугела и сбросили в воду. Расчет преступников состоял в том, чтобы останки уничтожили дикие животные и следствие не смогло установить личности погибших. Однако позднее эксперты смогли подтвердить личности супругов с помощью ДНК-анализа и стоматологических данных.

Банковские операции помогли выйти на след банды

Расследование получило развитие после того, как злоумышленники начали активно использовать банковские карты одной из жертв. Подозрительные траты привлекли внимание, что позволило правоохранителям установить личности участников преступной группы.

Найдены улики и доказательства

Во время обысков были обнаружены личные вещи погибших, электронные устройства, туристическое снаряжение и другие доказательства, связавшие подозреваемых с преступлением. Следствие также изучило их переписку, в которой обсуждалось сокрытие следов убийства.

Обвиняемым грозит пожизненное заключение

Все фигуранты дела были задержаны. Оглашение приговора назначено на 19 июня. В случае признания виновными им может грозить пожизненное лишение свободы.