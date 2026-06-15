Министр ЖКХ Подмосковья проверил ход работ на коммунальных объектах в Дмитрове и Клину

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев проверил ход строительства и реконструкции коммунальных объектов в Дмитрове и Клину.

В Дмитрове он осмотрел ВЗУ № 1 в Яхроме, где ведется реконструкция. Степень строительной готовности объекта составляет 98%. После завершения работ мощность объекта составит 7680 кубометров в сутки. Ввести объект планируется до начала отопительного сезона.

Также в Дмитрове проверили ход строительства городских очистных сооружений. Объект находится на стадии проектно-изыскательских работ. Мощность станции составит 30 тыс. кубометров в сутки.

В Клину министр провел совещание по реконструкции очистных сооружений в деревне Ямуга. На данный момент выполнены инженерные изыскания, раздел по подготовительным работам находится на согласовании заказчика. Завершить работы планируется в начале 2029 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.