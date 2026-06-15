Компания из ОЭЗ «Дубна» ежемесячно выпускает около 2 млн единиц продукции

Инвестиционная активность предприятия остается на высоком уровне — в развитие производства вложено свыше 1,96 млрд руб. Важным этапом расширения мощностей стал ввод в эксплуатацию в декабре 2025 года нового производственного здания площадью 3,5 тыс. кв. м. В результате общая площадь комплекса в ОЭЗ «Дубна» достигла 6,5 тыс. кв. м, а количество рабочих мест приблизилось к отметке в 200 человек. Сейчас компания приступила к строительству IV очереди — новый корпус планируют запустить в феврале 2027 года.

Финансовые показатели предприятия также свидетельствуют о положительной динамике: по итогам 2025 года выручка «Полекс Бьюти» выросла на 37%. Успех предприятия во многом обусловлен выстроенной технологической цепочкой: все этапы — от разработки рецептур в собственной исследовательской лаборатории до розлива, упаковки и отгрузки готовой продукции — осуществляются внутри компании. Такой подход гарантирует тщательный контроль качества на каждой стадии производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.