Цифровой террор на местах: в Госдуме раскрыли, почему правоохранительные функции нельзя передавать УК

Идея наделить управляющие компании полномочиями силовиков вызвала жесткую реакцию в Госдуме. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru прямо заявил : это опасно и абсолютно неприемлемо. Потому что УК — это не участковые, а коммерческие структуры, которые, мягко говоря, не всегда дружат с жильцами, а часто — открыто конфликтуют.

Миронов рисует пугающий, но вполне реалистичный сценарий: достаточно поставить неугодному соседу (например, тому, кто пишет много жалоб) мешок мусора под дверь, сделать пару фото — и готово. УК получает возможность автоматически открывать административное дело и тащить человека в МЧС или полицию. Даже без разбирательств, даже без доказательств. А если добавить к этому право штрафовать за детские коляски и велосипеды в подъезде — получится цифровой террор на местах.

Партия Миронова такой законопроект поддерживать не будет. И здесь дело не в защите злостных нарушителей, а в базовом принципе: правоохранительные функции не могут передаваться коммерсантам, у которых нет ни независимости, ни ответственности, а есть только желание заработать и наказать «сложных» жильцов. Депутат удивляется: откуда у авторов инициативы столько презрения к людям? Вместо того чтобы дать УК дубинку, не лучше ли просто создать нормальные условия — построить навес у подъезда для колясок и велосипедов, согласовать правила хранения, сделать жизнь удобной? Но нет, проще включить режим «карать всех».

По его словам, инициатива, которая подается как борьба с захламлением подъездов, на деле может обернуться инструментом сведения счетов. И Миронов категоричен: прежде чем давать кому-либо полномочия силовиков, надо спросить: а вы точно понимаете, что с этим можно сделать? Потому что в руках конфликтной УК это не порядок, а оружие.

