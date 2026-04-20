В Минздраве предупредили об опасности замены врача нейросетями

Искусственный интеллект может быть полезен при решении повседневных задач, однако его использование вместо обращения к врачу представляет серьезную угрозу для здоровья. Об этом РИА Новости заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

По ее оценке, в последние годы нейросети и языковые модели все активнее входят в повседневную жизнь, и многие пользователи начинают обращаться к ним за советами по состоянию здоровья. При этом специалист подчеркнула, что такие технологии допустимо рассматривать лишь как вспомогательный инструмент, но не как полноценную альтернативу медицинской помощи.

Дроздова обратила внимание, что попытки заменить консультацию врача рекомендациями нейросети могут привести к серьезным последствиям, включая риски для жизни. Она подчеркнула, что границы применения искусственного интеллекта в медицине должны быть четко определены.

Эксперт также пояснила, что в медицинской практике допускается использование только тех решений на базе ИИ, которые официально зарегистрированы как медицинские изделия. Такие системы проходят необходимые проверки, подтверждающие их безопасность и клиническую эффективность, и применяются врачами для поддержки принятия решений, анализа данных и выявления факторов риска.

В то же время универсальные чат-боты и поисковые нейросети не относятся к этой категории. По словам специалиста, они не проходят клинические испытания, не несут ответственности за выданные рекомендации и могут предоставлять правдоподобную, но недостоверную информацию, а также не распознавать опасные состояния.

