Онлайн-взыскание долгов за ЖКУ: эксперт пояснил, почему это удобно, но рискованно для жильцов

Минстрой России готовит законопроект об онлайн-взыскании долгов за коммуналку — и у этой инициативы, как водится, есть две стороны. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru объяснил , почему цифровизация может быть удобной, но при этом таит в себе серьезные риски для обычных жильцов.

По его словам, на первый взгляд, эксперимент, который продлится до 30 июня в ряде регионов, выглядит разумно. Должнику больше не придется внезапно узнавать о приказном взыскании уже от приставов, когда часто бывает поздно что-то оспаривать. Все происходит быстрее и прозрачнее: управляющая компания или поставщик ресурсов подает заявление через ГИС ЖКХ, система сама запрашивает данные о собственности в Росреестре и отправляет готовый пакет мировому судье. Жилец видит копию приказа в своем кабинете на «Госуслугах», и у него есть 10 рабочих дней на возражение — столько же, сколько при обычной почте. Если молчит, документ уходит приставам, а те списывают деньги.

Но именно здесь и кроется главная проблема. Бондарь прямо говорит: прежде чем ускорять взыскание, неплохо бы навести порядок в самих расчетах. Потому что ошибки в квитанциях — обычное дело. И если при такой скорости процесса ошибочный долг уйдет в автоматический судебный приказ, гражданину придется тратить время и нервы на его отмену, хотя он никому ничего не должен. Инициатива рискует превратиться в «цифровой конвейер» по списанию средств, где человек оказывается виноватым по умолчанию.

По его мнению, участие в эксперименте, скорее всего, добровольное для всех сторон. Организациям ЖКХ нужно подать заявку и соответствовать условиям. А для жильцов ключевой момент — настройки «Госуслуг». Если у вас включена «Госпочта», вы автоматически соглашаетесь на получение юридически значимой корреспонденции в электронном виде. И в этом случае бумажное письмо может уже не прийти. То есть человек, сам того не заметив, переводит процесс в цифровую плоскость, а потом удивляется, почему долг списали мгновенно. Таким образом, идея ускорения взыскания сама по себе не плоха, особенно для тех, кто действительно забыл заплатить. Но в стране, где ошибки в квитанциях — рутина, такой «цифровой суд» может стать инструментом давления на добросовестных плательщиков. И прежде, чем запускать систему в полную силу, хорошо бы научить управляющие компании правильно считать, а не только быстро взыскивать.

