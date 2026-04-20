Детали решают все: эксперт рассказала, как заставить нейросеть проложить лучший маршрут для путешествий

Искусственный интеллект вполне способен спланировать вам путешествие — но только при одном условии. Как объяснила NEWS.ru эксперт по нейросетям Ксения Баранова, главное здесь не магия алгоритмов, а умение человека правильно сформулировать задачу.

По ее словам, самый частый провал выглядит так: человек задает нейросети общий вопрос вроде «что посмотреть в Шотландии?» — и получает общий же, безликий список достопримечательностей из первого абзаца любого путеводителя. А мог бы получить идеальный маршрут. Секрет в контексте. Баранова приводит живой пример: правильный запрос должен звучать как «Мы едем на машине из Глазго на остров Скай. Сейчас апрель, хотим красивых пейзажей и хотим избежать толп туристов. Что посмотреть по дороге?». Чем больше деталей — транспорт, сезон, ваши предпочтения, ограничения, — тем точнее и полезнее будет ответ. И да, разница между «посмотреть замок в компании сотен туристов» и «найти живописную безлюдную долину» — это разница в формулировке запроса.

Но есть и подводные камни. Эксперт предупреждает: нейросети могут не учитывать временные параметры, если вы сами о них не сказали. Например, предложить экскурсию, которая работает только летом, хотя вы едете в ноябре. Или проложить маршрут, не зная о закрытых дорогах. Поэтому золотое правило: всегда указывайте дату и сезон. И второе правило: никогда не доверяйте нейросети слепо. Полученный маршрут нужно проверять — через официальные сайты, карты, отзывы реальных людей. Потому что ИИ, при всей своей крутости, все еще ошибается. И в путешествии, где на кону время, деньги и впечатления, эти ошибки могут дорого обойтись.

По ее мнению, доверять — можно, но с умом. Нейросеть — отличный черновик, генератор идей и первый набросок маршрута. Но финальное редактирование и ответственность все равно остаются за человеком.

