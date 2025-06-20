Экономист Бадалов оценил закон о госпрограмме продвижения отечественных товаров

Госдума разрабатывает закон о единой госпрограмме продвижения российских товаров. Инициаторы считают: без этого не вывести экономику на новый уровень. Экономист Ибрагим Бадалов поддержал идею, но указал на барьеры. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, за квалифицированных специалистов (особенно в IT) ведется «сумасшедшая борьба», конкуренты переманивают их лучшими условиями. Однако создание конкурентоспособных продуктов требует времени, денег и технологий. Патриотизм проигрывает капитализму: «Люди едут туда, где платят больше».

Эксперт добавил, что для успеха указанной программы необходимы срочные меры: партнерство государства с вузами для удержания выпускников, увеличение грантов на R&D, льготное кредитование IT-сферы и образования.

По его мнению, без точечной финансовой поддержки кадров и инноваций госпрограмма рискует стать декларацией. Рынок труда глобальный: таланты голосуют рублем, а не лозунгами.

Ранее сообщалось, что в России резко сократился разрыв между зарплатами в IT-сфере и частично специальностями.