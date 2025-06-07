В России резко сократился разрыв между зарплатами в IT-сфере и рабочими специальностями

В России заметно сократился тот заметный разрыв в оплате труда, который ранее наблюдался между рабочими специальностями и IT-сферой. Об этом сообщил Дмитрий Сергиенков, генеральный директор компании HeadHunter. Его слова привел ТАСС.

По утверждению эксперта, в России виден заметный рост зарплат среди тех рабочих специальностей, которые наиболее востребованы. К таким профессиям относятся токари, сварщики, машинисты и инженеры.

«В IT по-прежнему держится высокий уровень почти везде. Но рабочие специальности уже этот разрыв с IT довольно сильно сократили», — указал он.

По его словам, в таких профессиях динамика роста оплаты труда заметно выше, чем у высокооплачиваемых специалистов. В частности, к уровню IT-сферы уже приблизились ежемесячные доходы водителей и курьеров. Это происходит за счет очень большого спроса на их услуги. В частности, это касается в первую очередь ретейла. В то же время бюджетные отрасли отстают в этом плане.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на первое место по росту оплаты труда вышло сельское хозяйство. В нем зарплаты выросли на 159% за год. На втором месте по динамике — профессия плиточника. Специалистам стали предлагать на 145% больше. Третье место по популярности заняли вакансии отделочников: их количество выросло на 136% по сравнению с прошлым годом.