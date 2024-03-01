Экономист Белхароев назвал отвязку российских цен от мировых фактором стабилизации

Государственной Думой был одобрен проект закона об установке независимости цен в стране от мировых рынков. Данная идея призвана отыскать новые ориентиры для образования цен без оглядки на товарные рынки в остальном мире. Соответствующее заявление сделал экономист Хаджимурад Белхароев в беседе с информагентством «Прайм» .

Известно, что документ нового закона уже прошел первое чтение. Эксперт указал на то, что страна в данный момент находится под большим давлением от санкций. По мнению экономиста, нужно принять правовую норму, по которой цены на важные товары будут поддерживаться государством при помощи рычагов управления. Белхароев подчеркнул, что отвязка цен от мировых показателей является неотъемлемым фактором для экономической стабилизации РФ.

Эксперт также выразил мнение, что ориентация на мировые цены в данный момент является неприемлемой тактикой, и подорожание товаров в мире не должно оказывать влияние на РФ. Во время образовании цен важнее ситуация в отечественной экономике, платежеспособный спрос и остальные факторы, заключил он.