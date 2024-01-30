Экономист Беляев назвал причины изменения решения Центробанка по ключевой ставке
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По словам экономиста Михаила Беляева, Банку России мешает теоретическая убежденность в том, что у него правильный курс денежно-кредитной политики и современные инфляционные процессы вылечиваются лишь посредством жесткой, высокой ключевой ставки. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что глава финансового регулятора решилась на снижение ключевой ставки под давлением общественности.
Напомним, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что ослабление ключевой ставки возможно во второй половине этого года.