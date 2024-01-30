Экономист Беляев назвал причины изменения решения Центробанка по ключевой ставке

По словам экономиста Михаила Беляева, Банку России мешает теоретическая убежденность в том, что у него правильный курс денежно-кредитной политики и современные инфляционные процессы вылечиваются лишь посредством жесткой, высокой ключевой ставки. Об этом сообщает NEWS.ru.